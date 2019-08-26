2019-08-26T14:36:28+03:00
Общество

В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей в Нижнем Тагиле

В начале августа из больницы уволилось сразу 6 специалистов
Мария Трапезникова
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На ситуацию с увольнениями хирургов в Нижнем Тагиле обратили внимание в КремлеНа ситуацию с увольнениями хирургов в Нижнем Тагиле обратили внимание в КремлеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сейчас вопросом занимаются Министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти.

- Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, Министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом, - отметил Песков.

Напомним, что массовые увольнения начались в начале августа. Врачи Демидовской больницы написали заявления об уходе. Причина простая - маленькая зарплата, отсутствие условий труда и юридической защиты. После этого было принято решение отправлять хирургов из Екатеринбурга на место уволившихся коллег. А в Минздраве области сообщили, что держат ситуацию под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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