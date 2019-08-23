«Там катастрофа»: хирургов из Екатеринбурга сошлют в Нижний Тагил, чтобы заменить коллег

В ближайшее время Екатеринбург могут покинуть две бригады хирургов: их направят в горбольницу №1 Нижнего Тагила, откуда на днях решили уволиться шесть их коллег – все отделение. Врачи пожаловались на плохие условия работы и отсутствие юридической защиты. Замену планируют взять из Свердловской областной клинической больницы №1.

– Мы давно говорим, что нужно что-то решать по заработной плате и нагрузке сотрудников. И вот эта проблема вылилась в катастрофу в Нижнем Тагиле. Потому что население не может оставаться без хирургической помощи, – пояснил «КП-Екатеринбург» глава профсоюза работников здравоохранения региона Сергей Угринов. – Некоторые увольняющиеся врачи могли получать и по 80 тысяч рублей, только работали они на три ставки. Дома не появлялись! А ведь они не железные. Кроме того, хирургу нужно иметь голову на плечах, чтобы работать.

Как выглядит корпус с хирургическим отделением Фото: Google.Карты

Угринов надеется, что помощь из областного центра облегчит ситуацию в больнице и поможет уговорить увольняющихся хирургов остаться. Однако пресс-секретарь областного Минздарава Константин Шестаков заявил, что необходимости в этом пока нет.

– Пока пациентов направят в Демидовскую и Четвертую горбольницы, – уточнил он. – Город без хирургической помощи не останется.

При этом в Демидовской больнице сегодня не проводят плановых операций: не хватает кадров. В горбольнице №4 работают всего 4 хирурга.

Вчера по поручению министра здравоохранения Андрея Цветкова была создана расширенная комиссия, в которую вошли члены общественных организаций, профсоюзов и Общественного совета при Минздраве РФ.