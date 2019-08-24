2019-08-24T12:29:53+03:00
Здоровье

Губернатор свердловской области созвал срочное совещание врачей после бунта нижнетагильских хирургов

Евгений Куйвашев планирует обсудить проблемы в сфере здравоохранения вместе с практикующими врачами и средним медицинским персоналом
Юлия СТАЛИНА
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Ключевой темой обсуждения станет решение актуальных кадровых вопросов.Ключевой темой обсуждения станет решение актуальных кадровых вопросов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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После скандала в больницах Нижнего Тагила ситуацию взяли на контроль в областном правительстве. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время проведет срочно совещание, где планируется обсудить проблемы в сфере здравоохранения. В департамент информационной политики региона сообщили, что на встречу пригласят в первую очередь практикующих врачей и средний медицинский персонал.

- Ключевой темой обсуждения станет решение актуальных кадровых вопросов. Также в повестке совещания — выработка комплексных подходов к работе по повышению доступности и качества медпомощи в Свердловской области. Так, отдельное внимание предполагается уделить ситуации в первичном звене здравоохранения, - отмечают в ведомстве.

Напомним, накануне из двух городских больниц массово уволились хирурги: Демидовской и ЦГБ № 1. Специалисты были недовольны низкими зарплатами и большой нагрузкой. Минздрав Свердловской области направило в город комиссию, которая должна разобраться с проблемой. Однако пока решений никаких не озвучено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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