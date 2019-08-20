Виновник ДТП на Малышева не стал обжаловать свой арест

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-20T09:41:13+03:00

Сейчас он остается под арестом до 4 октября

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Виновник смертельного ДТП на Малышева – Московской Владимир Васильев не стал обжаловать свой арест в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Облсуда. Сейчас постановление вступило в силу, Васильев остается под арестом до 4 октября.

Напомним, что его задержали после того, как он прошел курс лечения в больнице. Во время заседания Васильев заявил, что в момент аварии у него были «проблемы с головой». Однако медосведетельствование, которое проводила горбольница №24, показало, что в крови у него не нашли следов алкоголя или наркотиков. Более того, на фотографиях было заметно, что в документации допущены грубые ошибки: перепутаны даты и имя.

После этого Горздрав принял решение провести проверку больницы и разобраться в допущенных ошибках.

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ИСТОЧНИК KP.RU