В Екатеринбурге проверяют больницу № 24, где сделали неправильную экспертизу Васильеву

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-19T14:20:53+03:00

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Екатеринбургскую городскую больницу № 24, в которой делали экспертизу Владимиру Васильеву, в данный момент проверяет комиссия Горздрава.

- Да, больница сейчас действительно проверяется. Мы должны выяснить, почему это произошло, - такие ошибки в документах недопустимы, - отметили там.

Решение комиссии будет известно в ближайшее время. Напомним, что сегодня был опубликованы фотографии медицинского освидетельствования Владимира Васильева, устроившего на Малышева смертельное ДТП. В документе неверно указаны дата и имя.

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ИСТОЧНИК KP.RU