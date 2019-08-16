«Подарили пассажиры»: Пилот А321, который посадил самолет в поле, привез домой початок кукурузы

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-16T14:28:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с 15 на 16 августа экипаж "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в Подмосковье прилетел домой, в Екатеринбург. Здесь их с нетерпением ждали родные и близкие.

Пилот Дамир Юсупов привез домой початок кукурузы.

- Ему его кто-то дал, скорее всего кто-то из пассажиров, - смеется Наталья Юсупова, супруга Дамира. - Вот он его домой и привез, как сувенир.

Дома за Дамира волновалась супруга. Фото: Владимир Веленгурин/соцсети

По словам Натальи Сейчас Дамир очень переживает за здоровье пассажиров. Из-за этого пилот практически всю ночь не спал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет» «Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым (подробнее)

«Хотят ставить отметки, что рейс отменили»: пассажиры самолета, севшего на поле под Москвой После ЧП 23 человека госпитализировали в больницу, но затем 22 из них отпустили (подробнее)

Пилоты и бортпроводники А321, севшего на поле кукурузы, рассказывают о ЧП: прямая трансляция Команда, спасшая 224 жизни, дает интервью (подробнее)

«Отсыпаются после тяжелого дня»: экипаж самолета А321, севшего в поле под Москвой, вернулся в Екатеринбург Они прилетели ночью (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU