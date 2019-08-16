«Подарили пассажиры»: Пилот А321, который посадил самолет в поле, привез домой початок кукурузы
В ночь с 15 на 16 августа экипаж "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в Подмосковье прилетел домой, в Екатеринбург. Здесь их с нетерпением ждали родные и близкие.
Пилот Дамир Юсупов привез домой початок кукурузы.
- Ему его кто-то дал, скорее всего кто-то из пассажиров, - смеется Наталья Юсупова, супруга Дамира. - Вот он его домой и привез, как сувенир.
Дома за Дамира волновалась супруга. Фото: Владимир Веленгурин/соцсети
По словам Натальи Сейчас Дамир очень переживает за здоровье пассажиров. Из-за этого пилот практически всю ночь не спал.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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