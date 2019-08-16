2019-08-16T14:28:55+03:00
Происшествия

«Подарили пассажиры»: Пилот А321, который посадил самолет в поле, привез домой початок кукурузы

Этот початок ему подарили благодарные пассажиры
Екатерина САЛТЫКОВА
Поделиться:
Тот самый початок кукурузы. Фото:Наталья ЮсуповаТот самый початок кукурузы. Фото:Наталья Юсупова
Изменить размер текста:

В ночь с 15 на 16 августа экипаж "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в Подмосковье прилетел домой, в Екатеринбург. Здесь их с нетерпением ждали родные и близкие.

Пилот Дамир Юсупов привез домой початок кукурузы.

- Ему его кто-то дал, скорее всего кто-то из пассажиров, - смеется Наталья Юсупова, супруга Дамира. - Вот он его домой и привез, как сувенир.

Дома за Дамира волновалась супруга. Фото: Владимир Веленгурин/соцсети

Дома за Дамира волновалась супруга. Фото: Владимир Веленгурин/соцсети

По словам Натальи Сейчас Дамир очень переживает за здоровье пассажиров. Из-за этого пилот практически всю ночь не спал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет» «Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым (подробнее)

«Хотят ставить отметки, что рейс отменили»: пассажиры самолета, севшего на поле под Москвой После ЧП 23 человека госпитализировали в больницу, но затем 22 из них отпустили (подробнее)

Пилоты и бортпроводники А321, севшего на поле кукурузы, рассказывают о ЧП: прямая трансляция Команда, спасшая 224 жизни, дает интервью (подробнее)

«Отсыпаются после тяжелого дня»: экипаж самолета А321, севшего в поле под Москвой, вернулся в Екатеринбург Они прилетели ночью (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жесткая посадка в поле самолета Москва - Симферополь в Жуковском»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День Воздушного флота - 2019 в Екатеринбурге: программа праздника
Рано радоваться: в пригороде Екатеринбурга еще две недели не будет горячей воды
В Екатеринбурге на ЖБИ Ford насмерть сбил пешехода, который стоял на светофоре
Жителей Екатеринбурга отправят в прошлое изучать историю
Свердловчанам вернули воду в поселке только после вмешательства прокуратуры
Второй пилот самолета «Уральских авиалиний» госпитализирован после ЧП с самолетом
На Урале обманутым дольщикам дали жилье только спустя 4 года
В Екатеринбурге продолжается 3-й сезон Корпоративной Лиги Мозгобойни
В Екатеринбурге мужчине, кравшему внедорожники, дали 3,6 лет тюрьмы
В Екатеринбурге перекроют движение сразу на двух дорожных участках
Завершили раньше срока: в Екатеринбурге открыли мост у «Калины»
Свердловский полицейский главк попросил отдел миграции покрасить дверь и скосить траву
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета зернового трейдера Мирогрупп
На Урале директор УК получил полгода условно за «пиратские» компьютерные программы
«Вдоль рядов кукурузы»: екатеринбуржцы будут носить футболки с фразой пилота, посадившего в поле самолет А-321
Свердловскую экокомпанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за свалку под открытым небом
«Друг попросил»: кольцовские таможенники нашли у пассажира 9 килограммов омолаживающего крема