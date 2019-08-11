На трассе Екатеринбург - Тюмень на день вводят реверсивное движение

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-11T12:28:35+03:00

Ограничения продлятся всего день - с 12 по 13 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

На 48 километре трассы Р-351 Екатеринбург - Тюмень вводится реверсивное движение. Ограничения продлятся всего день - с 12 по 13 августа, с 9:00 до 22:00.

- На месте будут проводиться ремонтные работы на железнодорожном переезде. Альтернативный объезд будет организован через поселок Студенческий. На месте будут выставлены регулировщики. Работы проводят специалисты «Свердловской железной дороги», - сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Фото: пресс-служба Уралуправтодора

Водителей просят внимательно следить за новыми знаками и соблюдать ПДД. Напомним, что недавно мы сообщали о затруднениях на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган.

ИСТОЧНИК KP.RU