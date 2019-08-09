На трассе Екатеринбург – Курган из-за ремонтов машины встали в пробку

СЕГОДНЯ 06:37 2019-08-09T06:37:19+03:00

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На 55 километре трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган, рядом с поселком Марамзино, проводятся круглосуточные ремонтные работы. В связи с этим движение на ж/д переезде затруднено – машины встали в пробку.

- Мы просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать эту информацию при планировании своего маршрута, - сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Дорожники также напоминают, что на ремонтируемом участке нужно соблюдать установленный скоростной режим и правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU