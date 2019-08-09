2019-08-09T06:37:19+03:00
Общество

На трассе Екатеринбург – Курган из-за ремонтов машины встали в пробку

Работы ведутся круглосуточно
Мария Трапезникова
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Из-за ремонтных работ на 55 километре затруднено движение транспортаИз-за ремонтных работ на 55 километре затруднено движение транспортаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 55 километре трассы Р-354 ЕкатеринбургШадринскКурган, рядом с поселком Марамзино, проводятся круглосуточные ремонтные работы. В связи с этим движение на ж/д переезде затруднено – машины встали в пробку.

- Мы просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать эту информацию при планировании своего маршрута, - сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Дорожники также напоминают, что на ремонтируемом участке нужно соблюдать установленный скоростной режим и правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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