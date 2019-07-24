2019-07-24T13:26:09+03:00
Звезды

Бывшая девушка Егора Крида похвасталась «невидимым» купальником

Сейчас Дарья Клюкина отдыхает в теплых странах
Олег Галимов
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Модель из Екатеринбурга Дарья Кулюкина поразила поклонников «невидимым» купальником. В комментариях под ее последним постом в Instagram отмечают, что одежда едва заметна на теле бывшей девушки Егора Крида.

Напомним, что Клюкина стала финалисткой проекта «Холостяк» на канале ТНТ, но уже через несколько недель рассталась с рэпером Егором Кридом.

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Модель Дарья Клюкина в "невидимом" купальнике
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ИСТОЧНИК KP.RU

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