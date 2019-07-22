2019-07-22T18:20:40+03:00
Общество

Познакомились в соцсети: 14-летняя девочка, пропавшая с сестрой на Урале, уехала в гости к своему виртуальному другу

Родители об этом ничего не знали
Мария Трапезникова
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
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Появились подробности пропажи двух сестер, которые отправились в гости к тете, но так и не доехали. Ими были 14-летняя Алена и ее 3-летняя сестра Даша. Девочек нашли. Сначала была информация о том, что сестры поехали через Каменск-Уральский, где их должна была встретить тетя. Но вдруг они перестали выходить на связь.

Сейчас появились другие данные. Так, девочек помог найти водитель такси, который повез их в Курган.

- В этот день по системе 112 поступил звонок от водителя такси, который сообщил, что подвозил двух несовершеннолетних девочек из Каменска-Уральского до Кургана, а затем с помощью мобильного приложения помог им найти автомобиль, и они отправились в один из поселков Курганской области. По описанию водителя такси внешности двух девочек совпадали с приметами разыскиваемых, - рассказали в официальной группе Вконтакте» ГУ МВД России по Свердловской области.

Оперативники вычислили номер мужчины, который довез их до поселка, и установили адрес его проживания. Им оказался знакомый Алены 17-летний парень. С ним они познакомились в соцсети, и Алена решила приехать к нему в гости. Родителям о своем путешествии она не сказала.

Сейчас девочек доставляют домой, к родителям. С ними все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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