В Екатеринбурге нашли двух девочек, поехавших к тете и пропавших
Сейчас с ними все хорошо, скоро они отправятся домой
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге нашлись 14-летняя Алена и ее 3-летняя сестра Даша. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», который занимается поисками пропавших.
- Проводилось большое розыскное мероприятие с помощью волонтеров и полиции, девочек нашли вчера поздно вечером, - сообщили там. – Сейчас с ними все хорошо, в скором времени они отправятся домой.
Напомним, что накануне девочки отправились в гости к своей тете. Они поехали через Каменск-Уральский, но в скором времени перестали выходить на связь.
ИСТОЧНИК KP.RU