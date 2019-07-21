Поехали к тете и пропали: в Свердловской области ищут двух девочек

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-21T15:10:03+03:00

Последний раз 14-летнюю Алену и 3-летнюю Дарью Пономаревых видели в Каменск-Уральском

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В Свердловской области разыскивают двух девочек. 19 июля 14-летняя Алена вместе с 3-летней сестренкой Дарьей Пономаревой выехали из поселка Совхозный в сторону поселка Новый быт. Девочки направлялись в гости к своей тете, но по пути перестали выходить на связь.

- Последний раз их видели в городе Каменск-Уральский. Сейчас туда отправились волонтеры и полиция, - рассказывают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы 14-летней Алены Пономаревой:

Ее рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы. Девочка была одета в черную футболку с белыми надписями, черные спортивные штаны, черные полукеды.С собой белый большой пакет, светло-коричневая маленькая сумка через плечо.

Приметы 3-летней Дарьи Пономаревой:

Рост 90 сантиметров, среднее телосложение и светло-русые волосы, глаза голубые. Была одета с светлая юбка с фиолетовыми пятнами, желтая футболка с глазками, розовая кепка, красные туфли.

- Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дарьи и Алены Пономаревых, просим позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска – Светлана, по номеру 8-963-440-51-05 , - добавили в «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU