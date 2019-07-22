В Екатеринбурге на Уралмаше перевернули несколько киосков
В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш неизвестные перевернули и испортили несколько киосков. Об этом сообщили участники сообщества «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
пострадали павильоны, которые стояли возле станций метро «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов» Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
На опубликованных снимках видно, что пострадали павильоны, которые стояли возле станций метро «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов». Пользователи соцсети предположили, что разгромили киоски футбольные фанаты: накануне в городе прошел матч между ФК «Урал» и «Ахмат».
В полицию заявлений не поступало Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
– Информации еще нет, сотрудники полиции проводят проверку, – добавили в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. – Но никаких заявлений не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU