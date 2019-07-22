2019-07-22T13:16:06+03:00
Общество

В Екатеринбурге на Уралмаше перевернули несколько киосков

В социальных сетях предположили, что это сделали футбольные фанаты
Анастасия ВЛАСОВА
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
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В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш неизвестные перевернули и испортили несколько киосков. Об этом сообщили участники сообщества «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

пострадали павильоны, которые стояли возле станций метро «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов» Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

пострадали павильоны, которые стояли возле станций метро «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов» Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

На опубликованных снимках видно, что пострадали павильоны, которые стояли возле станций метро «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов». Пользователи соцсети предположили, что разгромили киоски футбольные фанаты: накануне в городе прошел матч между ФК «Урал» и «Ахмат».

В полицию заявлений не поступало Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

В полицию заявлений не поступало Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

– Информации еще нет, сотрудники полиции проводят проверку, – добавили в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. – Но никаких заявлений не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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