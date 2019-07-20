2019-07-21T19:44:55+03:00
Спорт

Первое место в турнирной таблице: ФК «Урал» разгромил чеченский «Ахмат»

Матч закончился на «Екатеринбург-Арене» со счетом 3:0 в пользу хозяев
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба ФК "Урал"Фото: пресс-служба ФК "Урал"
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На «Екатеринбург-Арене» закончилась игра между командами ФК «Урал» и «Ахмат» из Грозного. В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги свердловчане одержали уверенную победу со счетом 3:0.

В основном составе «Урала» сегодня были Годзюр, Кулаков, Емельянов, Ароян, Меркулов, Августиняк, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Ильин и Панюков.

- Эрик Бикфалви пропустит сегодняшнюю игру из-за повреждения. Тренерский штаб и врачи приняли решение не рисковать его здоровьем, - отметили в пресс-службе клуба.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Первые 20 минут гости активно атаковали, несколько раз в наши ворота чуть ли не залетел гол. Ситуацию удавалось держать под контролем голкиперу Ярославу Годзюру.

Счёт открыл нападающий Владимир Ильин, отличившийся на второй добавленной к первому тайму минуте после передачи Рафала Аугустыняка. В начале второй половины преимущество «Урала» увеличил полузащитник Отман Эль-Кабир. На 78-й минуте хавбек Юрий Бавин довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал защитник Михаил Меркулов.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

На последних минутах матча пошел сильный дождь. Сегодня сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение. Несмотря на это, «Ахмат» пытались пробиться к нашим воротам, но забить так и не смогли. По итогу двух таймов лучшим игроком стал Роман Емельянов.

Отметим, что благодаря этой победе, клуб занял первое место в турнирной таблице с шестью забитыми и двумя пропущенными мячами.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

В следующем туре «Урал» сыграет с «Динамо» на «ВТБ Арене» в Москве. Матч запланирован на 26 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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