«Не инста, а дом престарелых»: Юлия Михалкова высмеяла флешмоб «состарившихся» фото

СЕГОДНЯ 18:02 2019-07-21T18:02:52+03:00

Звезда «Уральских пельменей» не понимает, почему люди хотят видеть себя на 50 лет старше

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Юлия Михалкова высказалась по поводу нового флешмоба с состарившимися фото. Сейчас интернет пользователи активно публикуют селфи, которые получились в приложении Faceapp. Звезда «Уральских пельменей» написала в своем Instagram, что не понимает этой моды. Юмористка отметила, что теперь социальная сеть превратилась в «дом престарелых».

- Не инста, а дом престарелых, - негодует Юлия Михалкова. - Рвение увидеть себя через 40,50,60 лет? Это весело, но мне почему-то не хочется смотреть на себя с глубокими морщинами.

Напомним, накануне в сети появился новый флешмоб – пользователи интернета активно публикуют фотографии себя в старости. И хоть приложение FaceApp существует уже давно, популярность оно набрало только сейчас. Дело в том, что в нем можно наложить фильтр старости. Вот люди и развлекаются.

Теперь в сети можно увидеть состарившихся не только обычных людей, но и звезд. «Комсомолка» решила проверить, насколько точное приложение. Мы взяли фотографии из молодости знаменитых уральцев и наложили фильтр, а затем сравнили с тем, как наши звезды выглядят сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU