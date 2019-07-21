«Не инста, а дом престарелых»: Юлия Михалкова высмеяла флешмоб «состарившихся» фото
Юлия Михалкова высказалась по поводу нового флешмоба с состарившимися фото. Сейчас интернет пользователи активно публикуют селфи, которые получились в приложении Faceapp. Звезда «Уральских пельменей» написала в своем Instagram, что не понимает этой моды. Юмористка отметила, что теперь социальная сеть превратилась в «дом престарелых».
- Не инста, а дом престарелых, - негодует Юлия Михалкова. - Рвение увидеть себя через 40,50,60 лет? Это весело, но мне почему-то не хочется смотреть на себя с глубокими морщинами.
Напомним, накануне в сети появился новый флешмоб – пользователи интернета активно публикуют фотографии себя в старости. И хоть приложение FaceApp существует уже давно, популярность оно набрало только сейчас. Дело в том, что в нем можно наложить фильтр старости. Вот люди и развлекаются.
Теперь в сети можно увидеть состарившихся не только обычных людей, но и звезд. «Комсомолка» решила проверить, насколько точное приложение. Мы взяли фотографии из молодости знаменитых уральцев и наложили фильтр, а затем сравнили с тем, как наши звезды выглядят сейчас.
ИСТОЧНИК KP.RU