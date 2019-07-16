2019-07-16T15:01:16+03:00
Общество

Похожи или нет: "состарили" фотографии из молодости уральских знаменитостей в приложении FaceApp

«Комсомолка» сравнила полученные фото с тем, как наши звезды выглядят сейчас
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ/Михаил ФРОЛОВ/Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ/Михаил ФРОЛОВ/Алексей БУЛАТОВ
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В сети новый флешмоб – пользователи интернета активно публикуют фотографии себя в старости. И хоть приложение FaceApp существует уже давно, популярность оно набрало только сейчас. Дело в том, что в нем можно наложить фильтр старости. Вот люди и развлекаются.

Теперь в сети можно увидеть состарившихся не только обычных людей, но и звезд. «Комсомолка» решила проверить, насколько точное приложение. Мы взяли фотографии из молодости знаменитых уральцев и наложили фильтр, а затем сравнили с тем, как наши звезды выглядят сейчас.

ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ

В Екатеринбург солист группы Nautilus Pompilius переехал в старших классах, тут же он оканчивал Свердловский архитектурный институт. В конце века уральцы прогремели на всю страну с песнями «Я хочу быть с тобой», «Прогулки по воде», «Крылья». Nautilus Pompilius иногда радуют поклонников редкими выступлениями на фестивалях.

Фото: личный архив Вячеслава Бутусова/ Михаил Фролов

Фото: личный архив Вячеслава Бутусова/ Михаил Фролов

Сейчас Вячеславу Бутусову 57 лет. Однако музыкант совсем не выглядит на свой возраст. Фильтр FaceApp, на наш скромный взгляд, сделал его гораздо старше.

АЛЕКСАНДР ПАНТЫКИН

Композитор, автор симфоний для целого оркестра, драматург, постановщик пьес, «дедушка» уральского рока. У Александра Пантыкин еще много регалий. Сейчас ему 61 год и надо сказать, что возраст композитору только к лицу. В молодости музыкант носил густую шевелюру, поэтому узнать его на черно-белых фото сложно.

Фото: Архив Свердловского рок-клуба/ Алексей Булатов

Фото: Архив Свердловского рок-клуба/ Алексей Булатов

Фото, обработанное приложением, сделало из Александра Пантыкина Александра Градского.

БОРИС ЕЛЬЦИН

Не могли обойти стороной и первого президента России Бориса Ельцина. Ведь бывший глава государства тоже наш земляк. Мы взяли фото молодого Бориса Николаевича и тоже наложили фильтр. Признаться честно, тут приложение сработало на все 100.

Фото: Личный архив семьи Бориса Ельцина/ Архив "КП"

Фото: Личный архив семьи Бориса Ельцина/ Архив "КП"

Отметим, что Борис Ельцин родился в селе Бутка в Свердловской области. В столице Урала он окончил Уральский политехнический институт. Далее Борис Николаевич был первым секретарем Свердловского обкома КПСС.

НИКОЛАЙ КОЛЯДА

Актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, преподаватель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Но его главным детищем является «Коляда-театр».В Екатеринбурге Николая Коляду знают все, он экспрессивный и полностью погруженный в творчество. Сейчас ему 61 год. На странице у драматурга в Facebook есть фото из молодости, именно их мы и взяли для эксперимента.

Фото: личный архив Николая Коляды/ Алексей Булатов

Фото: личный архив Николая Коляды/ Алексей Булатов

ВЛАДИМИР ШАХРИН

А этого уральца, пожалуй, знает каждый. Смотришь на его фото и сразу в голове строки песни «Какая боль…». Владимир Шахрин коренной свердловчанин, а также лидер группы «Чайф» и автор многих песен.

Фото: личный архив Владимира Шахрина/ Алексей Булатов

Фото: личный архив Владимира Шахрина/ Алексей Булатов

Шахрин окончил архитектурно-строительный техникум, а после армии остался на Урале работать по профессии монтажником Свердловского домостроительного комбината. Вот мы и взяли как раз фото с того времени. Смотрите, как приложение изменило кудрявого и молодого музыканта. Кстати, сейчас Владимиру 60 лет.

ВАДИМ САМОЙЛОВ

Урал славится своими талантами. У нас в подборке еще один известный на всю страну рок- музыкант. Вадим Самойлов вокалист группы «Агата Кристи». Осенью уралец отметит юбилей, ему исполнится 55 лет. Рассматривая молодые фотографии артиста, можно смело говорить, что он совсем не изменился за последние 20 лет.

Фото: wikipedia/ Виктор Гусейнов

Фото: wikipedia/ Виктор Гусейнов

ИСТОЧНИК KP.RU

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