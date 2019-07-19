Сабантуй-2019 на Среднем Урале: программа мероприятия

СЕГОДНЯ 17:09 2019-07-19T17:09:25+03:00

На празднике будут национальные блюда, конные скачки и спортивные состязания

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Уже в эти выходные – 20 июля, в Свердловской области пройдет национально-культурный праздник Сабантуй. В этот раз гостей мероприятия будут ждать в селе Кадниково – на территории загородного клуба «Белая лошадь».

В национальных подворьях можно попробовать национальные блюда народов УралаФото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы обещают представить на празднике 15 подворий: в каждом собственная программа. Так представители башкирской культуры приготовят на Урале настоящий чак-чак, шурпу, вак балиш и губадию. В подворье Республики Татарстан проведут выставку картин Зульфии Мухаметдиновой. А башкиры познакомят гостей со своими традиционными занятиями – пчеловодством и коневодством.

Также гостей Сабантуя ожидают национальные блюда, концерт, конные скачки, спортивные состязания – например, борьба и лазанье на столб. Самый сильный боец получит кобылу Герду, а лучший из 100 участников соревнований – живого барана.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

С 10:00 до 14:15 пройдет спортивная борьба «Куреш»;

С 10:30 до 18:00 будут работать национальные подворья и торговые ряды;

С 10:30 до 12:00 пройдет раздача билетов для розыгрыша призов;

С 11:00 до 18:00 будут работать аттракционы и кафе;

С 12:00 до 13:00 пройдет торжественное открытие праздника;

С 12:00 до 14:00 пройдут состязания по лазанию по вертикальному столбу;

За участие в спортивных соревнованиях гостей ждут денежные и другие призыФото: Алексей БУЛАТОВ

С 12:00 до 16:00 пройдут состязания по армспорту, гиревому спорту, перетягиванию каната, волейболу, а также хождение по наклонному бревну и бой мешками на бревне;

С 13:00 до 14:15 пройдут конные скачки;

С 13:00 до 16:00 будет концерт. На малой сцене будут выступать любительские национальные коллективы Урала.

С 13:00 до 18:00 будет концерт. На главной сцене – такие артисты, как Ришат Тухватуллин, Загир Зайнетдинов, Хамдуна Тимергалиева, Илхам Шариф, Булат Нигматуллин, Зарина Хасаншина и Альбина Юсупова.

С 15:00 до 15:40 пройдет розыгрыш призов;

С 16:10 до 16:50 наградят победителей спортивных соревнований;

На празднике можно послушать национальную музыкуФото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ДОБРАТЬСЯ

В день праздника увеличится число автобусов № 133 на рейсе Екатеринбург - Кадниково. Они будут ходить от Южного автовокзала. Первый автобус оттуда отправится в 7:40, а последний из Кадниково – в 19:00.

Также, на территории клуба предусмотрены парковки на несколько тысяч автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU