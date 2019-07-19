На Свердловском областном Сабантуе разыграют лошадь

19 Июль 14:25 2019-07-19T14:25:05+03:00

На областном Сабантуе разыграют лошадь, автомобиль, смартфоны и билеты на матч "Урала" Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Организаторы областного Сабантуя, который пройдет 20 июля в конно-спортивном комплексе «Белая лошадь», подготовили для гостей праздника необычные призы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Чтобы получить награды, нужно будет сразиться за звание самого сильного и смелого батыра («храбрец» на тюркском языке – прим. ред.) в ряде серьезных испытаний.

Так, победитель лошадиных скачек получит кобылу по имени Герда, а остальные участники – денежные призы. А победителю соревнований по национальной борьбе корэш достанется главный приз всего праздника – автомобиль. Кроме того, лучшему из 100 участников соревнований будет с гордостью вручен живой баран.

- Кроме того, среди всех гостей областного Сабантуя пройдет розыгрыш различных призов, - поделились в пресс-службе. – С 10.30 до 12.00 волонтеры будут раздавать бесплатные купоны на участие в нем. Вручение призов состоится в 16.00.

В призовой фонд праздника входят сертификаты загородных клубов, ноутбук, планшеты, смартфоны, а также билеты на матч футбольного клуба «Урал». Он, кстати, состоится на следующий день, 21 июля.

Сабантуй отмечается в Свердловской области уже не первый год. В нем традиционно принимают участие почетные гости из Татарстана и Башкортостана, а также губернатор региона Евгений Куйвашев.

Напомним, что для удобства гостей праздника 20 июля будет увеличено число автобусов до места его проведения.

ИСТОЧНИК KP.RU