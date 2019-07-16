2019-07-16T14:17:01+03:00
Общество

Во время Сабантуя увеличат число автобусов на рейсе Екатеринбург - Кадниково

В пиковые часы транспорт будет ходить каждые 30 минут, в остальное время - 60 минут
Мария Трапезникова
Поделиться:
Первый автобус отправится с Южного автовокзала Екатеринбурга в 7:40. Последний рейс из Кадниково запланирован на 19:00Первый автобус отправится с Южного автовокзала Екатеринбурга в 7:40. Последний рейс из Кадниково запланирован на 19:00Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

20 июля на Среднем Урале будут праздновать Сабантуй. Мероприятие состоится на базе загородного клуба «Белая лошадь». Чтобы гости добрались до праздника, администрация города увеличит число автобусов № 133 на рейсе Екатеринбург - Кадниково.

- Они будут ходить от Южного автовокзала и до села Кадниково, - рассказали в мэрии. - При пиковых нагрузках автобус будет ходить каждые 30 минут, в остальное время - 60. Первый автобус отправится с Южного автовокзала Екатеринбурга в 7:40. Последний рейс из Кадниково запланирован на 19:00.

Помимо этого, на территории клуба предусмотрены парковки на несколько тысяч автомобилей. В администрации ожидают, что мероприятие посетят более 20 тысяч человек.

Напомним, что Сабантуй - праздник, официально включенный ЮНЕСКО в список шедевров устного и нематериального наследия человечества. В Екатеринбурге он проводится уже не первый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбургский колледж заплатит 256 тысяч за нелегальную парковку
«Горожане боятся и не заходят»: по Екатеринбургу курсирует минский электробус
Как каршеринг, но экологичнее: В Екатеринбурге открывается сервис по прокату велосипедов
Перевозки маломобильных пассажиров поездами дальнего следования на СвЖД выросли почти в 2 раза в I полугодии
На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
В Екатеринбурге продают элитный особняк за 77 миллионов рублей
На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
Очередей не будет: В Екатеринбургском «Кольцово» установили новый КПП
В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок
В Екатеринбурге на 600 тысяч рублей за взятку оштрафовали бывшего сотрудника полиции
Скороварка или мультиварка? Два в одном! Новинка от компании Polaris
«Разбивали стекла и проникали в машину»: в Екатеринбурге задержали подростков, которые угоняли автомобили
«Родители спали»: На Урале из окна выпала маленькая девочка
В Свердловской области в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси