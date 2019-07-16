Во время Сабантуя увеличат число автобусов на рейсе Екатеринбург - Кадниково

16 Июль 08:19 2019-07-16T14:17:01+03:00

Первый автобус отправится с Южного автовокзала Екатеринбурга в 7:40. Последний рейс из Кадниково запланирован на 19:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пиковые часы транспорт будет ходить каждые 30 минут, в остальное время - 60 минут

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20 июля на Среднем Урале будут праздновать Сабантуй. Мероприятие состоится на базе загородного клуба «Белая лошадь». Чтобы гости добрались до праздника, администрация города увеличит число автобусов № 133 на рейсе Екатеринбург - Кадниково.

- Они будут ходить от Южного автовокзала и до села Кадниково, - рассказали в мэрии. - При пиковых нагрузках автобус будет ходить каждые 30 минут, в остальное время - 60. Первый автобус отправится с Южного автовокзала Екатеринбурга в 7:40. Последний рейс из Кадниково запланирован на 19:00.

Помимо этого, на территории клуба предусмотрены парковки на несколько тысяч автомобилей. В администрации ожидают, что мероприятие посетят более 20 тысяч человек.

Напомним, что Сабантуй - праздник, официально включенный ЮНЕСКО в список шедевров устного и нематериального наследия человечества. В Екатеринбурге он проводится уже не первый год.

ИСТОЧНИК KP.RU