2019-07-12T16:19:25+03:00
Происшествия

«Шел как свидетель, а вышел подозреваемым»: в деле о сносе забора в сквере у Драмтеатра Екатеринбурга появился фигурант

Ранее инициатор строительства храма, из-за которого начался митинг, «Фонд Святой Екате-рины» оценил ущерб от действий толпы почти в миллион рублей
Маргарита МАХОНИНА
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17 мая возбудили уголовное дело, в котором до сих пор не было фигурантов17 мая возбудили уголовное дело, в котором до сих пор не было фигурантовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уголовном деле о сносе забора, который стал первопричиной протестов в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге, появился подозреваемый. Правозащитник Никита Томилов сообщил «КП-Екатеринбург», что им стал житель города Евгений Старцев.

– Он уже был в следственном комитете. Изначально Старцев шел туда как свидетель в деле по сносу забора, а вышел уже с подпиской, как подозреваемый в преступлении по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), – рассказал Томилов.

По словам правозащитника, Старцев настаивает, что забор не ломал: его задержали, когда он якобы находился в толпе.

– Отмечу, что сегодня к Старцеву с обысками не приходили, - подчеркнул Томилов.

Напомним, стихийная акция протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра началась 13 мая – в ночь перед этим там установили ограду. Участники митинга сносили его два дня – части даже выкидывали в Городской пруд, а на третий на месте установили бетонные блоки. 17 мая возбудили уголовное дело, в котором до сих пор не было фигурантов.

После вмешательства администрации города, а также региональных властей и Владимира Путина, в городе решили провести опрос, а забор убрать. Однако ущерб от действий толпы ООО «Фонд Святой Екатерины» оценила в 923 205 рублей 20 копеек. Тогда адвокат Дмитрий Палтусов объяснил «КП-Екатеринбург», что сумму распределят между обвиняемыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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