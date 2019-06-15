Ущерб за сломанный забор вокруг сквера у Театра драмы оценили в миллион рублей

Вытоптанный газон, сломанный забор и отвоеванный сквер - вот результаты стояния за зеленый участок у Театра драмы в Екатеринбурге. Каждый вечер на протяжении недели тысячи горожан приходили на набережную к Октябрьской площади, где ООО «Храм Святой Екатерины» сначала установило временное металлическое ограждение, а после и вовсе обнесло сквер сплошным забором.

Всё потому, что протест против строительства храма на этом месте некоторые проявляли, ломая забор и выбрасывая его в городской пруд. Еще 17 мая инициаторы строительства Храма святой Екатерины возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», а на днях подсчитали ущерб за испорченный забор. Вышло чуть меньше миллиона рублей, а именно 923 205 рублей 20 копеек. Об этом на странице в Facebook поведал адвокат Дмитрий Палтусов.

Ущерб за погнутые секции ограждения оценили почти в миллион рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

- Сегодня помогал допрашиваться программисту, победителю олимпиад и просто классному парню Арсению, - рассказывает адвокат. - Виноватыми, кажется, вообще будут школьники, студенты и учителя астрономии. Этот забор стал водоразделом нашего общества. С одной стороны - интеллигенция, прогрессивная молодежь и все лучшее в нашем городе. С другой - спортсмены-бандиты, челябинские омоновцы и всякие малообразованные чоповцы.

Правда, кто будет выплачивать эту сумму, ООО «Храм Святой Екатерины» пока не определилось. Но Дмитрий Палтусов объяснил «КП-Екатеринбург», кто и в каком объеме может понести наказание.

- Сумму между обвиняемыми распределяют исходя из того, кто именно какой ущерб нанес, - уточняет юрист Дмитрий Палтусов. - Бывает и солидарно со всех обвиняемых взыскивают, если не представляется возможным определить роль каждого конкретного соучастника. Надеюсь, основная масса школьников и студентов так и останется свидетелями.

Многие стояли мирно и не ломали огражденияФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в первые же дни протестов в Екатеринбурге начались массовые задержания и даже назначили судебное дело за организацию несогласованного мероприятия, обвинив создательницу сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину.

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