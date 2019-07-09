«Жуть!»: мать больного Бориса Корчевникова уволили из Театра Образцова

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-09T12:18:13+03:00

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36-летний генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников продолжается бороться с опухолью ушного нерва, которую у него обнаружили четыре года назад. Телеведущий из-за гормональной терапии даже немного поправился, на что в начале лета обратили внимание телезрители канала «Россия 1», где Корчевников ведет программы «Судьба человека» и «Далекие близкие».

Беспокойства в этот непростой период Борису добавляют переживания за свою маму Ирину Леонидовну Корчевникову, которую недавно сняли с поста директора столичного Театра Образцова, пишет издание EG.RU. На место опытной руководительницы пришел … спортсмен, бывший теннисист Владимир Бакулев.

- Это жуть! Этого спортсмена изгнали из театра за профнепригодность, а сейчас опять назначили, - говорит актер Владимир Сетржаков. - Ирина Корчевникова добилась великих результатов, и вот ее сменил этот человек с апломбом и большой крышей. Очень хочется, чтобы эта пена ушла, и Театр Образцова вернулся к своему истинному предназначению - просветительскому и воспитательскому.

Борис Корчевников, несмотря на свою болезнь и занятость, поддерживает маму и надеется, что у нее все наладится с работой. О своем здоровье он говорит, что идет на поправку и, что все будет хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU