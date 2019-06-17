Мусульман возмутили слова скандального депутата Гордумы Екатеринбурга по поводу мечетей

СЕГОДНЯ 15:15 2019-06-17T15:15:23+03:00

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Мусульмане Свердловской области потребовали объяснений от депутата Городской думы Екатеринбурга Александра Колесникова. Представителей конфессии возмутил негативный мессендж народного избранника по поводу возможной застройки города мечетями.

Обсуждая тему по поводу постройки храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, депутат Колесников высказался довольно резко:

- Не будет храма – будут мечети, еще одну Швейцарию получите. Правительство будет работать лучше, освящаемое колокольным звоном, - заявил Колесников.

Как повлияет на работу регионального кабмина колокольный звон – узнать теперь не получится, ведь сквер под окнами Белого дома исключили из списка мест для возведения религиозного учреждения. Однако, как известна реакция мусульман на заявление депутата.

Председатель регионального духовного управления мусульман Артур Мухутдинов направил Александру Колесникову письмо, где указал, что тот своими словами вызывает религиозную вражду.

- Возмутительно такое противопоставление друг другу православия и ислама, оно, в конечном счете, ведет к розни и вражде на почве религии. Высказывание наводит на мысль, что вы ставите под сомнение светский характер российского государства, закрепленный в Конституции нашего отечества, - написал в обращении Мухутдинов, предложив Колесникову публично объясниться.

Депутат Колесников не раз делал громкие заявления: однажды он назвал журналистов «бестолочами», а после и вовсе предположил, что «педофилы – это не маньяки».

ИСТОЧНИК KP.RU