«Педофилы – не маньяки»: депутат гордумы Екатеринбурга заявил о том, что полиция занимается не теми преступлениями

Сегодня на заседании Гордумы Екатеринбурге депутаты заслушали отчеты о работе городской полиции в 2018 году. В зале выступил начальник УМВД Екатеринбурга Сергей Кулагин.

Часть народных избранников раскритиковала главу полиции за стремление к достижению нужных показателей путем фальсификации отчетов и подтасовки данных. Так депутат Константин Киселев посетовал на то, что горожане часто не обращаются в полицию, потому что не верят в помощь стражей порядка.

- У нас во всех офисах и магазинах своя охрана, люди не верят, что в случае опасности им поможет полиция, - заявил Киселев.

Народный избранник не считает педофилов маньяками. Фото: сайт Екатеринбургской городской думы

Его коллега Александр Колесников решил высказаться по теме политизированности действий сотрудников полиции. Дескать – сказано бороться с одной категорией преступлений – все бросаются на борьбу с ней. При этом депутат, упорно называл полицию милицией.

- Меня напрягает та ситуация, что у нас милиция следит за общеполитическими трендами вместо реальной работы. У нас такое ощущение, что правительство решило – сейчас боремся с педофилами, и все бросаются на борьбу с педофилами. В мы с вами знаем, что педофилы – не маньяки, это по пьяни обычно происходит, - заявил Александр Колесников.

Чем ему мешает борьба с педофилами, Колесников не пояснил.

Отметим, что в прошлом году именно этот народный избранник прославился критикой городских журналистов, которые, к слову, всегда ведут себя корректно на заседаниях городской думы. Колесников в ходе спора назвал представителей СМИ «бестолочами».