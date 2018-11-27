2018-11-27T13:34:47+03:00
Политика

«Журналисты - бестолочи»: в Екатеринбурге депутат предложил продавать для СМИ инфоповоды о Гордуме

Также Александр Колесников хочет ужесточить для корреспондентов выдачу аккредитаций
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Чиновник заявил, что журналисты должны платить депутатам за инфоповодыЧиновник заявил, что журналисты должны платить депутатам за инфоповодыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Гордуме Екатеринбурга сегодня на очередном заседании разгорелся жаркий спор о журналистах. Депутаты обсуждали, как им усилить собственную пресс-службу. Одним из предложений стало заключение договоров с местными СМИ на покупку эфирного времени или печатной площади.

Такой вариант абсолютно не понравился справедливоросу Александру Колесникову. Чиновник заявил, что это журналисты должны платить депутатам за то, что те регулярно снабжают их темами для сюжетов и публикаций.

Александр Колесников (на фото в центре) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александр Колесников (на фото в центре)Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы кому платить-то собрались? Ничего не перепутали, это они нам должны платить за инфоповоды. Что мы сегодня имеем. У нас журналисты - бестолочи, - сказал Колесников. - У нас дума сильная. Многие депутаты не первый срок здесь, у нас два вице-спикера, технических специалистов много. И тут мы должны искать и платить за инфоповоды. Это что за цирк. Не мы для журналистов, а они для нас. Нету такой четвертой власти - это сказки.

Также депутат предложил ужесточить выдачу аккредитаций для корреспондентов и вообще вести себя с журналистами, как с женщиной - «чем жестче позиция, тем милее мы будем».

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