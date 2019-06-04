На Среднем Урале штормовое предупреждение продлили на сутки

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-04T15:52:40+03:00

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В Свердловской области продлено штормовое предупреждение, непогода будет бушевать в регионе еще минимум сутки.

По данным синоптиков, 5 июня сохранятся грозы, град и сильный дождь. В МЧС рекомендуют без надобности не выходить из дома и уж тем более не проводить работы на улице и на высоте.

Температура воздуха составит днем +12, +17 градусов, ночью +1, +6. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 25 метров в секунду.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо немедленно сообщить об этом по номеру 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU