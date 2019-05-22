Серовский завод заплатит 200 тысяч ребенку, разбившемуся на лыжной базе предприятия

22 Май 13:17 2019-05-22T13:32:26+03:00

Мальчик получил тяжелые травмы головы и лечится до сих пор

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В Серове завершилось разбирательство по факту травмы, которую семилетний ребенок получил, катаясь на "бублике".

Инцидент произошел в начале года, когда родители вместе с сыном отправились отдохнуть на лыжную базу Серовского механического завода. С разрешения инструктора ребенок спускался с тюбинга, сидя у матери на коленях. Но на середине трассы люди вылетели с трассы и упали с "бублика".

Мальчик получил многочисленные тяжелые травмы головы. Он провел две недели в больнице Серова, а затем был переведен в детскую "девятку" Екатеринбурга. До настоящего времени школьник продолжает лечиться амбулаторно.

- Тюбинговая трасса не соответствовала требованиям безопасности, поскольку не была исключена возможность выезда с помощью ограждения. Это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Было возбуждено уголовное дело.

Прокурор направил в суд иск с требованием взыскать с завода компенсацию морального вреда и возместить семье транспортные расходы на дорогу до больницы.

Суд требования удовлетворил, обязав предприятие выплатить 202 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU