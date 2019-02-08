В Серове 7-летний мальчик разбился, катаясь с мамой на «бублике»

СЕГОДНЯ 14:29 2019-02-08T14:30:41+03:00

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Для первоклассника из Серова семейный отдых на лыжной базе закончился больничной койкой. Инцидент произошел, когда мальчик катался вместе с мамой на тюбинговой трассе.

С разрешения инструктора, женщина и ребёнок скатывались вместе на одном «бублике», однако спустя несколько секунд «ватрушка» вылетела с трассы, после чего перевернулась. При падении мальчик получил тяжелые травмы головы и ног.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

- В настоящее время идут допросы очевидцев произошедшего и сотрудников лыжной базы, анализируется документация, касающейся обеспечения безопасности пользователей аттракциона «Бублик», - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Для определения точной степени тяжести вреда, причинённого здоровью ребенка, проводится судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU