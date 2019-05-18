2019-05-18T16:54:28+03:00
Общество

В Екатеринбурге «разрушили» забор стройплощадки у Драмтеатра

Его просто-напросто съели
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Instagram кафе "Огонек"Фото: Instagram кафе "Огонек"
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В Екатеринбурге сломали забор стройплощадки у Театра драмы. Правда повалено было не металлическое ограждение, а кондитерское.

Местные мастера испекли торт в виде сквера и установленного там забора. Кондитеры даже сделали маленькие фигурки силовиков.

Фото: Instagram кафе "Огонек"

Фото: Instagram кафе "Огонек"

- Стену в парке мы сломать уже не сможем, а вот сломать сладкий ее вариант легко! Мы испекли точную копию сквера, выстроили забор, расставили полицейских, - написал в Instagram ресторатор Евгений Кексин.

Напомним, с 13 мая в Екатеринбурге началось противостояние защитников сквера и сторонников храма, который хотят построить на месте парковой зоны. Целую недели у Драмтеатра проходили митинги и флешмобы. Сегодня наконец активисты и власти начали вести переговоры.

В ближайшее время в городе планируется проведение референдума, а строительные работы на это время будут "заморожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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