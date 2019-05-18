В Екатеринбурге православные обиделись, что судьбу сквера решают без них

СЕГОДНЯ 14:48 2019-05-18T15:06:31+03:00

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Мэр Екатеринбурга сегодня встретился с активистами, выступающими за сохранение сквера возле Драмтеатра. После трех часов дискуссий участники договорились о проведении референдума. В ближайшее время Александр Высокинский выйдет с таким предложением к депутатам Гордумы.

Защитники результатами встречи остались довольны, чего не скажешь о православных активистах. Они обиделись на то, что их на беседу не позвали.

- Почему судьбу храма Вы решаете с безбожниками и противниками Бога и Церкви, с людьми, которым не дорога ни христианская, ни историческая традиция Екатеринбурга. Только потому, что они громко кричат и заборы ломают? Вы думаете, мы не умеем кричать и у нас сил на забор не хватит? Или не уверены, что мы можем 59 человек собрать, чтобы высказать свои требования? Или Вы мэр только воинствующих атеистов и хулиганов, верующих Вы не считаете ни горожанами, ни теми, чьи интересы должны защищать? - написала в Facebook православная активистка Оксана Иванова.

С понедельника прихожане намерены ежедневно приходить в приемную Александра Высокинского и читать там акафисты святой Екатерине.

- Благочестивыми женщинами не оскудела земля уральская. Или ждем приглашения на встречу. Молимся о Вашем здравии, благополучии и долгоденствии.

ИСТОЧНИК KP.RU