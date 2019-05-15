2019-05-15T18:56:09+03:00
Общество

Третий день протеста в Екатеринбурге: в сквере у Театра драмы начались задержания

Пока известно о семи задержанных
Екатерина САЛТЫКОВА
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Полиция задержания пока не комментирует, не исключают, что их может быть больше.Полиция задержания пока не комментирует, не исключают, что их может быть больше.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Екатеринбурга третий день протестуют против строительства собора Святой Екатерины на месте сквера. Это место у горожан излюбленное. Летом здесь собирались любители танцев, скейтеры и велосипедисты. А теперь к 2023 году здесь должны возвести храм. Забор, которым огородили стройплощадку в ночь с воскресенья на понедельник, стал катализатором недовольства.

Главный священник Храма-на-Крови Максим Миняйло о конфликте в сквере в Екатеринбурге.Батюшка пришел на акцию в защиту сквераАлексей БУЛАТОВ

Пока в сквере довольно мирно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока в сквере довольно мирно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы утихомирить толпу, к скверу вызывают полицию и наряды ОМОН. Но горожан наличие силовиков не пугает. Скорее, только раззадоривает. Накануне часть молодых людей пыталась «с корнями» вырвать забор. Металлические решетки активисты бодро топили тут же в Исети. В итоге только по официальной информации было задержано 23 человека.

Народ прибывает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народ прибывает.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня уже известно о семи задержанных. Один из них пытался сломать вновь установленный забор. Девушка из Санкт-Петербурга приковала себя велосипедной цепью к дереву. Но в большинстве полиция уводит тех, кто перебрал с горячительными напитками. Пока серьезных стычек на месте событий замечено не было.

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В Екатеринбурге третий день горожане приходят к скверу возле Драмтеатра, чтобы выразить свое недовольства по отношению к строительству храма на Октябрьской площади. Стройка стартовала сегодня: рабочие вбивают сваи и устанавливают крепкий железный забор. В предыдущие дни временный забор протестующим удавалось сносить, а вчера его даже выбросили в реку Исеть. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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