В Екатеринбурге за сутки произошли три ДТП с детьми

СЕГОДНЯ 07:05 2019-05-13T07:13:08+03:00

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В Екатеринбурге за последние 24 часа одна за другой произошли три аварии, в которых пострадали дети.

На Московском тракте «Ниссан Максима» сбил 10-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель, хоть и имеет стаж 23 года, не успел среагировать на выбежавшего из-за стоящего рядом автомобиля ребенка. В результате девочку госпитализировали в ДКБ № 9 с открытым перелом левой голени со смещением.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

На улице Бебеля под колесами иномарки пострадал 5-летний мальчик. Автоледи на «Тойота Пробокс» сбила ребенка, когда он вышел из-за припаркованной во дворе машины. Малыш получил повреждение связок правого голеностопного сустава и ссадины.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

А на перекрестке Юмашева-Папанина «Форд Фокус» сбил 13-летнюю велосипедистку, переезжающую дорогу по «зебре». Медики диагностировали у подростка гематому подбородка и ссадины.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- На местах происшествий сотрудники ГИБДД провели необходимые замеры, составили документы, опросили участников и очевидцев столкновений. Причины будут установлены в ходе дознаний, по окончании которых будут приняты мотивированные решения, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Госавтоинспекция просит родителей усилить контроль за детьми, повторить с ними правила дорожного движения, а водителям быть особенно внимательными на дороге, вблизи образовательных организаций, пешеходных переходов, дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU