Депутат Госдумы, стрелявший в жилом квартале, попросил не собирать митинги в свою поддержку

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-06T14:29:08+03:00

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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин хорошо известен уральским избирателям: он часто устраивает встречи с местными жителями во дворах, обсуждает коммунальные проблемы и пьет чай с бабушками. Никак не ожидали его знакомые, что их представитель во властных рядах засветится в неприятной истории со стрельбой.

Сам депутат после огласки истории признал свою ошибку и заявил, что готов понести административное наказание. Сегодня он обеспокоился тем, что в его поддержку люди выйдут на улицу. В соцсети Дмитрий Ионин призвал не делать этого.

- Очень большое количество слов поддержки по всем возможным каналам. Тысячи сообщений. Это дорогого стоит. Чисто по-человечески, - пишет депутат. - Хочу обратиться к тем, кто призывает срочно собирать митинги в защиту и писать петиции. Не надо этого делать. Ошибка с моей стороны была, пусть и непреднамеренная. Я ее признал. Пусть пройдут все процессуальные действия, и не надо предпринимать чего-то, что могли бы трактовать как давление на следствие. Надеюсь на понимание.

Между тем представители фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной думе, куда входит Дмитрий Ионин, пока отказались от комментариев. Вначале здесь заявили, что ситуацию комментировать попросту некому - у депутатов региональная неделя, а потом и вовсе отказались от комментариев до окончания расследования.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин устроил стрельбу из автомата в жилом квартале Камышлова. Видео: alex pole..

Напомним, что в майские праздники в Интернете появилась запись, на которой депутат палит, предположительно, из автомата Калашникова. Инцидент произошел в уральском городе Камышлов, куда Дмитрий Ионин приехал защищать права обманутых дольщиков.

Местные жители предположили, что народный избранник был пьян, однако сам Дмитрий это отрицает и говорит, что автомат был охолощенным, а потому его может приобрести любой желающий.

- Этот автомат находится в свободной продаже, стоит 23 тысячи рублей. Он не стреляет, а имитирует стрельбу, - рассказал Дмитрий Ионин «Комсомолке».

По его словам, вина за ним есть, и он по-мужски готов ответить за свою глупость.

Между тем силовики возбудили уголовное дело по факту стрельбы, правда, пока оно является бесфигурантным - у Ионина депутатская неприкосновенность. В региональном Следственном комитете пока от комментариев по данному поводу отказывают. Молчит и свердловский Главк.

ИСТОЧНИК KP.RU