Стрелявшему во дворе уральскому депутату Госдумы может грозить уголовная ответственность

СЕГОДНЯ 08:29 2019-05-06T08:35:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В московской Госдуме отреагировали на инцидент, произошедший с Дмитрием Иониным в Камышлове. В одном из дворов уральский депутат открыл стрельбу из автомата Калашникова. Позже он объяснил, что оружие охолощенное и было подарком для юнармейцев. Просто-напросто перед вручением справедливорос решил его проверить.

Сам Ионин заявил, что готов понести административную ответственность по статье «Хулиганство». Однако председатель думской комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов, этике и мандатным вопросам Отари Аршба считает, что обвинение может быть предъявлено совсем по другой статье.

- Инцидент с участием депутата Дмитрия Ионина комиссией будет рассмотрен, как только поступит соответствующее обращение об оценке его поведения, - цитирует парламентария ТАСС. - Ответственность, которая грозит депутату Ионину по действующему законодательству, может быть гораздо строже, чем то решение, которое вынесет комиссия. Его действия могут быть рассмотрены как нарушение Уголовного кодекса, и в этом случае санкции жестче.

ИСТОЧНИК KP.RU