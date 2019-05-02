Ночью в Екатеринбурге вновь эвакуировали «Гринвич»

СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-02T13:27:52+03:00

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В Екатеринбурге в ночь с 1 на 2 мая эвакуировали посетителей ТРЦ «Гринвич». В здании оставались зрители кинотеатра и персонал. Многие пришли на нашумевшую премьеру «Мстителей». Но досмотреть фильм так и не удалось - за пятнадцать минут до финала зазвучала сигнализация, и всех вывели на улицу. К этому моменту к торговому центру уже приехали полиция, пожарные и даже реанимация. По словам очевидцев, людей вывели из торгового центра из-за задымления южной парковки.

- Силовики отработали поступивший сигнал и выяснили, что никакой угрозы жизни посетителей, персонала и самому зданию не было, - рассказал «КП-Екатеринбург» Валерий Николаевич Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Напомним, что не так давно, 13 апреля, торговые центры Екатеринбурга, «Гринвич», «Радуга», «Карнавал», «Глобус» и другие, также эвакуировали. Правда, днем и после ряда телефонных звонков о минировании. Многие были уверены, что минирования ложные и долго не уходили от ТЦ. Рядом со зданиями образовались пробки. Минирования не подтвердились.

ИСТОЧНИК KP.RU