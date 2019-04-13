2019-04-13T11:23:05+03:00
Происшествия

Здания ТЦ оцепили силовики: в Екатеринбурге новая волна минирований

Сразу в несколько торговых центров поступили сообщения о взрывных устройствах
Лев ИСТОМИН
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Посетители не спешат уходить от ТЦ. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"Посетители не спешат уходить от ТЦ. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"
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В субботу, 13 апреля, в Екатеринбурге стартовала очередная волна «телефонных минирований». Около полудня на улицы в срочном порядке эвакуировали посетителей торговых центров «Радуга», «Карнавал». Чуть позже появились сообщения о том, что на улицу выводят людей из самого крупного ТЦ на Урале «Гринвич».

Есть информация, что эвакуация идет еще в нескольких торговых точках, но пока ее не подтвердили официально. Речь идет о ТЦ «Белка» на проспекте Космонавтов, ТЦ «Глобус» на улице Щербакова. Чуть позже поступила информация об эвакуации рынка "Омега" на Уралмаше, Шарташского рынка, ТЦ "Буревестник".

Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

- Люди говорят, что минирования ложные, но все равно нас вывели на улицу, - говорят посетители ТЦ «Гринвич», которые сейчас толпятся возле здания.

В пресс-службе областного полицейского Главка пообещали прокомментировать информацию по итогам проверки.

Только от наших читателей пришла информация, что поступило сообщение о минировании Шарташского рынка. Всех выводят за территорию объекта.

Возле ТЦ "Гринвич" наблюдается серьезные затруднения в движении. Фото: сервис Яндекс.Пробки

Возле ТЦ "Гринвич" наблюдается серьезные затруднения в движении. Фото: сервис Яндекс.Пробки

Горожане сообщают о пробках возле торговых центров. Так, затруднения движения есть возле ТЦ "Каранавал", но самые большие пробки на дорогах сейчас возле ТЦ "Гринвич".

У меня 10-летний сын как раз отправился в "Пятерочку" за покупками в ТЦ "Буревестник". Подошел и увидел полицейские автомобили, людей внутрь не пускали. Ребенок позвонил мне и спросил, можно ли пойти в другой магазин. Я перепугалась и побежала ему навстречу, - рассказывает Екатерина Иванова, - Мы сегодня собирались в ТЦ "Радуга", поход придется отменить. Здесь сейчас работают силовики, но пробок на дорогах нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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