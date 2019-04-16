2019-04-16T14:01:01+03:00
Общество

Бард Александр Новиков заявил, что Нотр-Дам-де-Пари сгорел из-за радикальной толерантности

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Facebook Александра НовиковаФото: Facebook Александра Новикова
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Минувшей ночью в центре Парижа сгорело одно из самых величайших достояний человечества - Норт-Дам-де-Пари, или Собор Парижской Богоматери. Часть здания, где были деревянные конструкции, обрушилась, это шпиль, крыша и часы.

Неравнодушных, кажется, к произошедшему нет. В Сети люди активно делятся снимками, причем как с еще нетронутым огнем собором, так и трагическими фото. Официальная версия причины возгорания пока не озвучена, а потому люди сами высказывают предположения.

Одни грешат на реставраторов, другие видят в пожарище знак свыше.

- Радикальная толерантность, доведенная до абсурда и идиотизма, однополые браки, издевательства над христианскими заповедями и чувствами истинно верующих…Не за это ли налетело пламя чудовищного пожара и явилось миру заревом над погибающим в нем Нотр-Дам-де-Пари? Не всполохи ли это пламени Содома и Гоморры? Не знак ли это? - написал в Facebook уральский бард Александр Новиков.

По предварительным данным, Норт-Дам-де-Пари подлежит восстановлению. Однако на это уйдет порядка 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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