Уральский органист, игравший в Нотр-Дам де Пари: «Пожар начался на закрытой территории»

Минувшим вечером в Париже загорелся один из символов Франции – Собор Парижской Богоматери. Пламя вспыхнуло на чердаке, после чего перекинулось на кровлю. Столб серого дыма было видно, кажется, изо всех уголков французской столицы. По одной из версий, пламя вспыхнуло из-за ошибки реставраторов, занимавшихся восстановлением элементов собора.

Здание сильно пострадало, но устояло.Фото: REUTERS

У собора обрушились часы, крыша и верхняя часть шпиля. Среди тех, кто с беспокойством следил за новостями о пожаре, был и органист Свердловской государственной филармонии Тарас Багинец. В 2010 году он давал рождественский концерт на органе Собора Парижской Богоматери (а спустя год в Екатеринбург с ответным концертом в уральской филармонии выступил органист Нотр-Дам де Пари Жан-Пьер Леге, - Прим. Ред.). На своей странице в Сети Тарас Багинец поделился впечатлениями от ночного ЧП.

– Если в средние века самой распространенной причиной пожаров в храмах были удары молний, то в современном мире - эти гребаные реставраторы! – написал Тарас Багинец на своей странице в Facebook. – Там, где начался пожар – это закрытая и крайне труднодоступная территория со входом по пропускам и круглосуточным видеонаблюдением! И я не встречал поджоги на крыше столь плотно охраняемых зданий.

Тарас Багинец: «Последние ночные фото и информация от парижских органистов оставляют надежду, что большой орган вообще не пострадал». Фото: Тарас Багинец, facebook.com/baginets

Одним из главных опасений для уральского музыканта было то, что орган в Соборе Парижской Богоматери может пострадать. Впрочем, по предварительной информации, он уцелел.

– К середине ночи забрезжила надежда, что орган удастся спасти, даже если и с некоторыми повреждениями, – написал Тарас Багинец. – Последние ночные фото и информация от парижских органистов оставляют надежду, что большой орган вообще не пострадал (не считая грязи, влаги). В саму церковь вроде огонь не проник. Во всяком случае, деревянные лавки под органом целехонькие, только мокрые. Сгорела по сути только крыша и чердак - то, что было деревянным. Каменные своды пробиты вроде только в месте обрушения шпиля - а это в районе алтаря. Это довольно далеко от большого органа. Состояние хорового инструмента, конечно, вопрос. Ждем свежей информации. И верим. Что и в современном мире бывают чудеса.