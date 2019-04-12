2019-04-12T08:51:17+03:00
Общество

Мильфей из семги и гречневый брауни: для пассажиров «Кольцово» составили новое летнее меню

Отведать блюда можно будет начиная с 15 апреля
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В новом меню более 500 блюдВ новом меню более 500 блюдФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кейтеринг аэропорта «Кольцово» порадует своих пассажиров новыми блюдами. С 15 апреля для туристов будет доступно новое весенне-летнее меню - всего более 500 наименований.

- В приготовлении блюд используются продукты, богатые клетчаткой, а белки и углеводы максимально сбалансированы. Большая часть ассортимента разработана с учетом специфики времени года - много овощей и фруктов. Меню компоновалось таким образом, чтобы гармонично сочетать блюда из мяса, птицы и рыбы с различными гарнирами, используя всевозможные тепловые способы приготовления, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажиры бизнес-класса смогут отведать авторские десерты вроде гречневого брауни с белым шоколадом и шоколадно-вишневого маффина, где декором послужат лепестки лаванды. Из горячих блюд предложат лойн трески с тапенадом из маслин и прованским соусом, мильфей из семги, судак в лимонной карамели, черный экзотический рис.

Для пассажиров эконом-класса предлагаются рыба в соусе карри, тушеная говядина в томатном соусе, куриное филе в перечном соусе. Отдельно в меню есть блюда для завтрака - блины, омлет, сырники, оладьи, сэндвичи.

Отдельно появятся меню для вегетарианцев, детей и мусульман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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