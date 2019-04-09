В Екатеринбурге начали готовить площадку завода ЖБИ под жилую застройку

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-09T14:38:36+03:00

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«Группа ЛСР» завершает в Екатеринбурге оптимизацию завода ЖБИ. Большая часть мощностей предприятия, расположенных на 39 гектарах в 9 цехах, долгие годы не использовалась. Поэтому компания-застройщик сконцентрировала производство в одном цехе.

Это позволило, с одной стороны, эффективно использовать теплоресурсы и добиться снижения себестоимости продукции, а с другой - убрать простаивающие строения и возвести на их месте новые жилые дома.

На сегодняшний день снесены открытый склад цеха №4, дробильно-помольное отделение со складом извести и силосные банки склада цемента и золы. Ведется масштабная работа по сокращению санитарно-защитных зон заводской территории.

- Наша цель - снизить неблагоприятную экологическую нагрузку завода на микрорайон, - отметил Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость-Урал». - Мы уже начали большую работу по превращению очередной промзоны в комфортную для жизни территорию. На площадке, отданной под развитие, уже есть все необходимые инженерные сети: это позволит существенно снизить стоимость строительства и, как следствие, конечную цену на жилье.

Жилые дома расположатся на территории в 27 гектаров. Концепт будущей застройки уже разработан. До конца года планируется утвердить проект планировки новой заводской территории, а после начать строительство.

Редевелопмент промышленной площадки завода начался еще в 2012 году, когда на месте цеха № 6 было построено 127 тысяч «квадратов» жилья в составе жилого квартала «Рассветный».

ИСТОЧНИК KP.RU