2019-04-09T14:38:36+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге начали готовить площадку завода ЖБИ под жилую застройку

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: "Группа ЛСР"Фото: "Группа ЛСР"
Изменить размер текста:

«Группа ЛСР» завершает в Екатеринбурге оптимизацию завода ЖБИ. Большая часть мощностей предприятия, расположенных на 39 гектарах в 9 цехах, долгие годы не использовалась. Поэтому компания-застройщик сконцентрировала производство в одном цехе.

Это позволило, с одной стороны, эффективно использовать теплоресурсы и добиться снижения себестоимости продукции, а с другой - убрать простаивающие строения и возвести на их месте новые жилые дома.

На сегодняшний день снесены открытый склад цеха №4, дробильно-помольное отделение со складом извести и силосные банки склада цемента и золы. Ведется масштабная работа по сокращению санитарно-защитных зон заводской территории.

- Наша цель - снизить неблагоприятную экологическую нагрузку завода на микрорайон, - отметил Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость-Урал». - Мы уже начали большую работу по превращению очередной промзоны в комфортную для жизни территорию. На площадке, отданной под развитие, уже есть все необходимые инженерные сети: это позволит существенно снизить стоимость строительства и, как следствие, конечную цену на жилье.

Жилые дома расположатся на территории в 27 гектаров. Концепт будущей застройки уже разработан. До конца года планируется утвердить проект планировки новой заводской территории, а после начать строительство.

Редевелопмент промышленной площадки завода начался еще в 2012 году, когда на месте цеха № 6 было построено 127 тысяч «квадратов» жилья в составе жилого квартала «Рассветный».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Богдановиче посадили автоледи, которая будучи пьяной, устроила смертельное ДТП
Дума Екатеринбурга назначила нового члена избиркома города
Свердловский Арбитражный суд принял иск мэрии Екатеринбурга к шансонье Александру Новикову
Банк УРАЛСИБ подготовил специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ
В Байкалово мужчина решил отомстить приятелю и застрелил его из ружья для охоты на уток
Гордума усилила контроль за казной Екатеринбурга
В Екатеринбурге появилась карта ДТП
Сотрудников детского сада, откуда сбежал 3-летний мальчик, наказали выговором
УБРиР вновь признан одним из выгоднейших банков для бизнеса
В Режевском районе наказали агрария, "подкармливающего" овощи на продажу опасной химией
Березовчанин, приревновав возлюбленную, дважды переехал ее на машине
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на два дня отключат горячую воду и отопление
В Новоуральске на 90 суток закрыли неправильную баню