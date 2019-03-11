Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту падения ледяной глыбы на коляску

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-11T09:20:34+03:00

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В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку после падения куска льда с крыши на детскую коляску. Инцидент произошел днем 10 марта, когда молодая семья вышла на прогулку с маленьким ребенком.

Проходя возле дома № 48г по улице Куйбышева родители услышали шум, а уже в следующее мгновение рядом с коляской рухнул здоровенный кусок льда. От удара глыба разлетелась на осколки, один из которых повредил коляску. Малыш, к счастью, не пострадал.

- Указанный многоквартирный дом находится в управлении ТСЖ. Председатель уже вызван в прокуратуру для дачи объяснений, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Также запрошены документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома, уборку крыши от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU