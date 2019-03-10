В Екатеринбурге на детскую коляску упал лед с крыши

СЕГОДНЯ 16:06 2019-03-10T16:06:22+03:00

Только чудом ребенка в ней не задело

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Как сообщают очевидцы, сегодня около 15.00 на улице Куйбышева случилось новое ЧП с участием снега, падающего с крыши. Только на этот раз жертвой падений стала детская коляска.

- С крыши дома №48 упал лед и прямо на коляску, - сообщает очевидец Максим в сообществе "Инцидент.Екатеринбург" в vk.com. - Слава богу, что с малышкой все хорошо.

В конце февраля похожее случилось в самом центре города - со здания администрации Екатеринбурга на 69-летнюю Надежду Дмитриевну рухнула снежная глыба, из-за чего у нее все лицо покрыл отек.

ИСТОЧНИК KP.RU