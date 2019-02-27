2019-02-27T14:51:39+03:00
Политика

Департамент Ольги Глацких окончательно упразднили

Структура слилась с министерством общего и профессионального образования региона
Маргарита МАХОНИНА
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После скандала с Глицких ее ведомство пришлось упразднить. Фото: скрин с видеоПосле скандала с Глицких ее ведомство пришлось упразднить. Фото: скрин с видео
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев постановил создать Министерство образования и молодежной политики региона. Таким образом, Минобразования области и департамент, который раньше возглавляла скандальная чиновница Ольга Глацких, оказались расформированы.

Штат нового ведомства составит 145 мест, 117 из которых займут чиновники. На содержание сотрудников выделят больше 3 миллионов рублей в месяц, большую часть которых возьмут из областного бюджета.

Отметим, что лимит штата в реорганизованных структурах составлял 17 мест для департамента молодежной политики, 131 место – для Минобразования. На оклады работников выделяли 374 тысяч и 2 401 000 рублей соответственно.

Новое министерство будет отвечать за работу детских садов, школ, интернатов, а также колледжей и молодежных организаций.

Процесс реорганизации Минобразования и департамента молодежной политики стартовал в декабре 2018 года. В начале февраля 2019 года на должность главы нового министерства назначили Юрия Биктуганова.

Ольга Глацких прославилась в начале ноября прошлого года, когда в интернете разошлась видеозапись, где чиновница говорит о том, что государство не просило рожать россиян, а также что государство ничего не должно им.

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Обсуждаем высказывания Ольги Глацких в эфире с уральскими журналистами Вадимом Дыниным (Подробнее) и Иннокентием Шереметом

ИСТОЧНИК KP.RU

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