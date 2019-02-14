2019-02-14T08:23:48+03:00
Здоровье

В Нижнем Тагиле карантин по гриппу продлили еще на неделю

Массовые мероприятия по-прежнему отменены, в поликлиниках и больницах действует масочный режим
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В городе частично приостановлена работа 20 детсадов и 7 школВ городе частично приостановлена работа 20 детсадов и 7 школФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле штаб по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям продлил карантин еще на одну неделю. Как отмечают специалисты, уровень заболеваемости снизился на 4%, но остается высоким.

В городе по-прежнему отменены массовые мероприяти, а в поликлиниках и больницах действует масочный режим.

- Потоки здоровых и больных пациентов разделены, не допускается скопления в коридорах большого количества людей, ускорено время получения результатов флюорографических исследований. Медики принимают всех пришедших на прием горожан, - сообщили в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила.

На сегодняшний день закрыто на карантин 22 группы в 20 детских садах и 15 классов в 7 школах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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