В Нижнем Тагиле карантин по гриппу продлили еще на неделю
В Нижнем Тагиле штаб по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям продлил карантин еще на одну неделю. Как отмечают специалисты, уровень заболеваемости снизился на 4%, но остается высоким.
В городе по-прежнему отменены массовые мероприяти, а в поликлиниках и больницах действует масочный режим.
- Потоки здоровых и больных пациентов разделены, не допускается скопления в коридорах большого количества людей, ускорено время получения результатов флюорографических исследований. Медики принимают всех пришедших на прием горожан, - сообщили в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила.
На сегодняшний день закрыто на карантин 22 группы в 20 детских садах и 15 классов в 7 школах.
ИСТОЧНИК KP.RU