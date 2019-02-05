2019-02-05T10:50:36+03:00
Общество

Свердловские спасатели из-за аномальных холодов объявили особый режим

На дорогах развернуты 37 мобильных пунктов обогрева
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Для предотвращения ДТП на дорогах усилено патрулирование ГИБДДДля предотвращения ДТП на дорогах усилено патрулирование ГИБДДФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Среднем Урале сотрудники МЧС из-за сильнейшие морозов ввели особый режим. Все экстренные, аварийные и дежурно-диспетчерские службы работают в повышенной готовности.

- Системы теплоснабжения, водоподачи, энергообеспечения работают в штатном режиме. Температурный режим в жилых домах и социальных учреждениях не нарушен. Все службы начеку, основные и резервные силы, материально-технические ресурсы в полной готовности, - прокомментировал начальник Центра управлений в кризисных ситуаций полковник внутренней службы Андрей Трушников.

Для предотвращения ДТП на дорогах усилено патрулирование ГИБДД. По радиосвязи ведется оповещение водителей-дальнобойщиков. Кроме того, на трассах в готовности находятся 37 мобильных пунктов обогрева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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