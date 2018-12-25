2018-12-25T14:32:57+03:00
Политика

Гордума Екатеринбурга проголосовала против повышения зарплаты мэру

Александр Высокинский пообещал продолжить дискуссию
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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По итогам голосования 29 депутатов проголосовали за отмену повышенийПо итогам голосования 29 депутатов проголосовали за отмену повышенийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня депутаты городской Думы Екатеринбурга отменили свое решение о повышении зарплаты мэру и премий чиновникам и депутатам, получающим деньги из бюджета.

Ранее большинством голосов это предложение было одобрено. По нему, доход главы города взлетал на 280 %, а премии слуг народа - от 19 до 25 окладов. Спустя неделю федеральное руководство партии «Единая Россия» потребовало отменить решение.

Позже в ситуацию вмешался и губернатор. Евгений Куйвашев указал, что по закону допустимый предел - лишь 4 %. В то время как народные избранники повысили свои доходы на 40 %.

Отмене решения предшествовали эмоциональные дебаты. Коммунисты по-прежнему настаивали, что перед повышением следует дождаться глобальных положительных итогов в работе главы города. Их яро переубеждал Михаил Вечкензин.

- Считал и считаю, что специалисты главные и ведущие, которые составляют основную массу чиновников Екатеринбурга, заслуживают, чтобы зарплату повысили в конце концов. Я проработал в администрации 26 лет, и последние15 мы мечтали, когда же вообще обратят на нас внимание, - сказал Вечкензин.

Депутат сделал акцент на том, что бюджетникам в отличие от чиновников с 2012-го зарплата повышалась ежегодно. Его активно поддерживал Александр Колесников.

- Мы теряем кадры, многие ушли в бизнес. Молодежь вообще не идет работать. Кроме того, им постоянно говорят про коррупцию и тюрьму - они уже бумажку боятся в руки взять. В напряжении ведь работать нельзя. За нервное состояние тоже надо доплачивать, - заявил Колесников. - И это первый мэр, который пришел к нам посоветоваться насчет повышения. Давайте это ценить.

По итогам голосования 29 депутатов проголосовали за отмену повышения зарплат и премий. Между тем, Александр Высокинский пообещал продолжить обсуждение этого вопроса.

- Будем идти по думским решениям. Но дискуссия идет дальше, диалог не останавливаем, - сказал мэр. - Я уверяю, с точки зрения затрат на аппарат Екатеринбург не чемпион. И мы должны научиться говорить самим себе правду.

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