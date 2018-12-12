2018-12-12T09:17:50+03:00
Происшествия

Евгений Куйвашев потребовал от Гордумы Екатеринбурга пересмотреть индексацию зарплат мэру и депутатам

Народные избранники повысили свои доходы на 40%, в то время, как допустимый предел - лишь 4%.
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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"Наша цель - рост доходов всех жителей Свердловской области, а не только муниципальных служащих""Наша цель - рост доходов всех жителей Свердловской области, а не только муниципальных служащих"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области потребовал пересмотреть решение Гордумы Екатеринбурга о повышении зарплат мэру и народным избранникам. Евгений Куйвашев заявил, что проведенная индексация идет вразрез с установками руководства страны.

- Ежегодная индексация заработных плат чиновников составляет 4%. Это допустимый размер повышения. Наша цель - рост доходов всех жителей Свердловской области, а не только муниципальных служащих, - сказал глава региона. - Их заработная плата должна идти вровень с ростом зарплаты в целом. Только такое решение может отвечать нашим глобальным целям и задачам. Это будет справедливо, а главное - честно по отношению к людям.

Губернатор также напомнил об указаниях Президента - не допускать со стороны чиновников хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне.

Вчера Екатеринбургская гордума большинством голосов поддержала повышение зарплат мэру Александру Высокинскому и ряду депутатов. Спустя несколько часов информация дошла до Москвы, после чего секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в жесткой форме раскритиковал требование главы города.

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