2018-12-12T09:17:50+03:00
Происшествия

Евгений Куйвашев потребовал от Гордумы Екатеринбурга пересмотреть индексацию зарплат мэру и депутатам

Народные избранники повысили свои доходы на 40%, в то время, как допустимый предел - лишь 4%.
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Наша цель - рост доходов всех жителей Свердловской области, а не только муниципальных служащих""Наша цель - рост доходов всех жителей Свердловской области, а не только муниципальных служащих"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области потребовал пересмотреть решение Гордумы Екатеринбурга о повышении зарплат мэру и народным избранникам. Евгений Куйвашев заявил, что проведенная индексация идет вразрез с установками руководства страны.

- Ежегодная индексация заработных плат чиновников составляет 4%. Это допустимый размер повышения. Наша цель - рост доходов всех жителей Свердловской области, а не только муниципальных служащих, - сказал глава региона. - Их заработная плата должна идти вровень с ростом зарплаты в целом. Только такое решение может отвечать нашим глобальным целям и задачам. Это будет справедливо, а главное - честно по отношению к людям.

Губернатор также напомнил об указаниях Президента - не допускать со стороны чиновников хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне.

Вчера Екатеринбургская гордума большинством голосов поддержала повышение зарплат мэру Александру Высокинскому и ряду депутатов. Спустя несколько часов информация дошла до Москвы, после чего секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в жесткой форме раскритиковал требование главы города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Движение по трассе «Екатеринбург – Тюмень» перекроют для установки пешеходных переходов
На Урале инспектор ДПС, отпустивший за взятку пьяного водителя, получил три года колонии
В Екатеринбурге Mazda, уходя от погони, «закатала» в дерево Chery
Дмитрий Медведев распорядился провести в Екатеринбурге Глобальный индустриальный саммит
В Екатеринбурге ищут водителя, сбившего на «зебре» 17-летнего юношу
В Свердловской области из-за ОРВИ закрыли три детских сада
У уральского хлебокомбината за долги по налогам арестовали склады с батонами
В Красноуральске посреди ночи загорелся противотуберкулезный диспансер
Имени Канделя: сквер в центре Екатеринбурга назвали в честь советского баскетболиста
Мэрия Екатеринбурга получила разрешение на доставку главной елки города
В Екатеринбург привезли оружие сирийских боевиков
Под Артемовским кроссовер, вылетев с дороги, сделал сальто и застрял в деревьях
Работа - не волк: в Ивделе полицейский ради того, чтобы прогулять службу, подделал больничный