2018-12-12T09:19:23+03:00
Политика

«Это выходит за рамки»: В Москве потребовали отменить повышение зарплаты мэру Екатеринбурга

Александру Высокинскому указали на некорректное поведение
Лев Истомин
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Высокинскому посоветовали не злить население своими аппетитамиВысокинскому посоветовали не злить население своими аппетитамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в жесткой форме раскритиковал требование мэра Екатеринбурга Александра Высокинского повысить себе зарплату, а также положительное решение Екатеринбургской городской думы по этому вопросу.

На заседании гордумы 11 декабря депутаты повысили ежемесячное довольствие главе города на 280 %, а себе и чиновниками мэрии разрешили выплачивать премии по 19 и 25 окладов каждый месяц.

Это решение вызвало крайне негативные отзывы в Москве. Федеральное руководство партии власти указало на этическую сторону решения руководства Екатеринбурга.

- Это просто выходит за рамки морального понимания. Глава города повышает себе зарплату на 40%. Зарплата без премий, бонусов по итогам года с 2019 года должна составлять 340 тысяч рублей. Какое отношение мы хотим заслужить? Своим коллегам остальным на 30-32% при том, что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тысяч рублей, а по региону – не дотягивает до 30 тысяч рублей, - заявил Турчак.

По словам федерального политика, жители Екатеринбурга ждут от городских властей решения насущных накопившихся вопросов в сферах городского хозяйства, здравоохранения и занятости населения.

В итоге федеральное руководство партии приняло решение проследить, чтобы решение о повышении зарплат было отменено.

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