2018-12-11T22:38:27+03:00
Политика

«Это выходит за рамки»: В Москве потребовали отменить повышение зарплаты мэру Екатеринбурга

Александру Высокинскому указали на некорректное поведение
Лев Истомин
Поделиться:
Высокинскому посоветовали не злить население своими аппетитамиВысокинскому посоветовали не злить население своими аппетитамиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в жесткой форме раскритиковал требование мэра Екатеринбурга Александра Высокинского повысить себе зарплату, а также положительное решение Екатеринбургской городской думы по этому вопросу.

На заседании гордумы 11 декабря депутаты повысили ежемесячное довольствие главе города на 280 %, а себе и чиновниками мэрии разрешили выплачивать премии по 19 и 25 окладов каждый месяц.

Это решение вызвало крайне негативные отзывы в Москве. Федеральное руководство партии власти указало на этическую сторону решения руководства Екатеринбурга.

- Это просто выходит за рамки морального понимания. Глава города повышает себе зарплату на 40%. Зарплата без премий, бонусов по итогам года с 2019 года должна составлять 340 тысяч рублей. Какое отношение мы хотим заслужить? Своим коллегам остальным на 30-32% при том, что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тысяч рублей, а по региону – не дотягивает до 30 тысяч рублей, - заявил Турчак.

По словам федерального политика, жители Екатеринбурга ждут от городских властей решения насущных накопившихся вопросов в сферах городского хозяйства, здравоохранения и занятости населения.

В итоге федеральное руководство партии приняло решение проследить, чтобы решение о повышении зарплат было отменено.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Румянцев - Александру Гамову: Неужели ты помнишь, как мы, пробираясь через колючую проволоку, пытались спасти наш Основной Закон?
Бывший ответственный секретарь Конституционной комиссии - о страшных муках, в которых 25 лет назад рождался главный документ Новой России
Захар Прилепин: Недовольство собственной властью подстегивает в Европе приязнь к России
Известного писателя назначили заместителем художественного руководителя МХАТ имени Горького. Накануне этого события Захар Прилепин дал интервью военкору «КП» Дмитрию Стешину, с которым не раз встречался в Донбассе
Два "Белых лебедя" присели на берегу Карибского моря: В Минобороны сообщили о приземлении Ту-160 в Венесуэле
В торжественных мероприятиях по встрече российских экипажей ракетоносцев Ту-160 ВКС России принял участие Министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес
Новости 24
Имени Канделя: сквер в центре Екатеринбурга назвали в честь советского баскетболиста
Мэрия Екатеринбурга получила разрешение на доставку главной елки города
В Екатеринбург привезли оружие сирийских боевиков
Под Артемовским кроссовер, вылетев с дороги, сделал сальто и застрял в деревьях
Работа - не волк: в Ивделе полицейский ради того, чтобы прогулять службу, подделал больничный
Гордума Екатеринбурге приняла бюджет на 2019 в первом чтении
В Екатеринбурге на два месяца закроют переулок Рижский
На Урале золотодобытчиков оштрафовали за загрязнение реки Тагил
«Это предательство»: Гордума Екатеринбурга поддержала повышение зарплаты мэру Высокинскому
Екатеринбургские полицейские нашли плантацию конопли в квартире на ВИЗе
В Екатеринбурге горел цех с эклерами
Губернатор Свердловской области запретил чиновникам втихаря обсуждать друг друга
На Урале должница «забила» на 5-миллионный кредит, но построила двухэтажный коттедж
Скандальную столовую «Золушка» уличили в слишком низких зарплатах
На Тюменском тракте из-за упавшей с прицепа будки столкнулись три машины
ФСК ЕЭС модернизировала противопожарные системы на трех челябинских подстанциях
Катится, катится красочный вагон: в Екатеринбурге начал курсировать новогодний трамвай
«Играли «от ножа»: «Автомобилист» третий раз в сезоне обыграл «Спартак»
Дышать будет трудно до конца недели: Екатеринбург вновь окутал смог
На Урале подельники сняли на железной дороге 20 километров проводов
Астронавт из Екатеринбурга выйдет в открытый космос, чтобы спасти Железного человека
Самостоятельности нет: Директор Свердловской филармонии рассказал сносе дома
Убийство на Уктусе, взрыв телебашни и Киркоров: что ищут в интернете уральцы
Что будут смотреть бабушки? В Свердловской области отключат все аналоговые телеканалы
В Новой Ляле заведующая детским садом, выписывала воспитателям премии, но забирала их себе