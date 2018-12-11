2018-12-11T14:02:01+03:00
Политика

«Это предательство»: Гордума Екатеринбурга поддержала повышение зарплаты мэру Высокинскому

«За» проголосовали 27 депутатов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Стимулирующий коэффициент к окладу мэра составит до 280%Стимулирующий коэффициент к окладу мэра составит до 280%Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Городская дума Екатеринбурга официально поддержала повышение зарплаты мэру и увеличение премий для чиновников и депутатов, получающих зарплату из бюджета.

Увеличение доходов Александра Высокинского связано «со значительным увеличением круга полномочий и ответственностью перед горожанами». Новый глава города не только объединил функции мэра и сити-менеджера, но и вошел в состав правительства области.

С 1 января 2019 года его оклад составит 54 тысячи 400 рублей, к нему прибавят стимулирующий коэффициент до 280 %. Общая сумма ежемесячных выплат будет достигать 200 тысяч рублей. Государственные и муниципальные служащие смогут рассчитывать на месячное поощрение в 25 и 19 окладов.

Большинство - 27 депутатов - решение одобрили. Категорически против выступили лишь коммунисты.

- Мы не хотим, чтобы екатеринбургская городская дума раздражала людей своими зарплатами. Когда эти же люди видят каждый день чиновников в дорогих автомобилях с дорогими часами, разве мы не провоцируем? У нас и так сложное социальное напряжение в обществе, - сказал Андрей Пирожков. - В области полмиллиона человек получает в месяц 10 тысяч рублей, а мы говорим о зарплатах в 200 и 500 тысяч. Я не знаю, как потом смотреть в лицо людям, которые нас избрали. Мне кажется, это предательство.

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