В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки

17 Дек. 15:40 2018-12-17T15:47:25+03:00

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Аэропорт «Кольцово» изменил правила парковки. Раньше при заезде на стоянку там можно было бесплатно находиться 15 минут. Но следующий такой бесплатный заезд для того же автомобиля мог состояться только через час. Все, чтобы свыше этого времени, стоило 200 рублей.

Как сообщается на сайте воздушной гавани, теперь территория на привокзальной площади разделена на зоны: высадки/посадки и краткосрочную стоянку.

Зона высадки/посадки, куда автомобили въезжают через красные шлагбаумы, предполагает бесплатные 15 минут. Но если в них не уложиться, то придется заплатить 500 рублей за каждый полный и неполный час. Краткосрочная парковка, с въездом через желтые шлагбаумы, стоит 200 рублей в час как и ранее, но теперь не имеет бесплатного лимита.

Оплатить оба вида стоянки можно банковскими картами в терминалах при выезде или наличными в терминалах рядом с основным выездом и в здании аэропорта.